Милашенко (Милашенко) Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милашенко (Милашенко) Наталья Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1985

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

1982 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985

Отец: Милашенко Геннадий

Мать: Милашенко (Ржевская) Лидия

Развод
Неизвестно

Муж: Ксензов Алексей

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.07.2017

Муж: Ксензов Алексей

Рождение ребёнка
21.04.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ксензов Алексей

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