Милашенко (Милашенко) Наталья Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1985
Отец: Милашенко Геннадий
Развод
Неизвестно
Муж: Ксензов Алексей
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.07.2017
Муж: Ксензов Алексей
Рождение ребёнка
21.04.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ксензов Алексей