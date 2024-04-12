Федорова Софья Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорова Софья Архиповна

Федорова Софья Архиповна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Варвара Ильинична

Отец ребёнка: Федоров Илья Ермолаевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Федоров Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Федоров Илья Ермолаевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Федоров Михаил Ильич

Отец ребёнка: Федоров Илья Ермолаевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Новиков Василий Ильич

Отец ребёнка: Федоров Илья Ермолаевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агафья Новикова

Отец ребёнка: Федоров Илья Ермолаевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Федоров (рекрут С 1855) Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Федоров Илья Ермолаевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close