Федорова Софья Архиповна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Варвара Ильинична
Отец ребёнка: Федоров Илья Ермолаевич
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Федоров Илья Ермолаевич
Рождение ребёнка
1825
Сын: Федоров Михаил Ильич
Отец ребёнка: Федоров Илья Ермолаевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Федоров Илья Ермолаевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агафья Новикова
Отец ребёнка: Федоров Илья Ермолаевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Федоров (рекрут С 1855) Дмитрий Ильич
Отец ребёнка: Федоров Илья Ермолаевич
Смерть
Неизвестно