Рослов Яков Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рослов Тимофей
Мать: Рослова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рослова Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Рослова Кошкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рослов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Рослова Кошкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рослова Кошкина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рослова Кошкина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рослова Кошкина ?
Смерть
Неизвестно