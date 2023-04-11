Рослов Яков Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рослов Яков Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рослов Тимофей

Мать: Рослова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рослова Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Рослова Кошкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рослов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Рослова Кошкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рослов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Рослова Кошкина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рослов Гаврила Яковлевич

Мать ребёнка: Рослова Кошкина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рослова Кошкина ?

Смерть
Неизвестно

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