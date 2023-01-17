Красильникова (Толстова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова (Толстова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл

Дата рождения

25.01.1905

Дата смерти

17.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
13.02.1929

Сын: Красильников Юрий Иванович

Отец ребёнка: Красильников Иван Константинович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Иван Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия Ивановна

Отец ребёнка: Красильников Иван Константинович

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Смерть
17.09.1982
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
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