Красильникова (Толстова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения25.01.1905
Дата смерти17.09.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1929
Сын: Красильников Юрий Иванович
Отец ребёнка: Красильников Иван Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия Ивановна
Отец ребёнка: Красильников Иван Константинович
Смерть
17.09.1982