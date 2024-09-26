Синьков ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синьков ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Синькова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синьков Павел

Мать ребёнка: Синькова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синькова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синьков Василий

Мать ребёнка: Синькова ?

Смерть
Неизвестно

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