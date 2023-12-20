Савельев Афанасий Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Афанасий Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Савельев Ефрем Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Анна Епифановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Савельева) Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Савельева Анна Епифановна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Савельев Игнат Афанасьевич

Мать ребёнка: Савельева Анна Епифановна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Савельева) Аксинья Афанасьевна

Мать ребёнка: Савельева Анна Епифановна

Смерть
Неизвестно

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