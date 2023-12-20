Савельев Афанасий Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Савельев Ефрем Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Савельева) Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Савельева Анна Епифановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Савельев Игнат Афанасьевич
Мать ребёнка: Савельева Анна Епифановна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Савельева) Аксинья Афанасьевна
Мать ребёнка: Савельева Анна Епифановна
Смерть
Неизвестно