Микушина Евдокия Кондратьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Микушина Евдокия Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Микушина) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.1912

Дочь: (Микушина) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1913

Сын: Микушин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Трехозерная, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.02.1922

Дочь: Иванова (Микушина) Анна Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Трехозерная, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.10.1927

Сын: Микушин Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.04.1930

Дочь: (Микушина) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Трехозерная, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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