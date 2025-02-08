Микушина Евдокия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Микушина) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.1912
Дочь: (Микушина) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1913
Сын: Микушин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1922
Дочь: Иванова (Микушина) Анна Николаевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1927
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.04.1930
Дочь: (Микушина) Лидия Николаевна
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Смерть
Неизвестно