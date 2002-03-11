Боброва (Неизвестно) Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1984
Дата смерти?.12.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1918
Дочь: Боброва Агния Петровна
Отец ребёнка: Бобров Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Боброва -Ободенко Галина Петровна
Отец ребёнка: Бобров Петр Васильевич
Смерть
?.12.1972
Рождение
19.03.1984
Отец: не указан
Мать: не указана