Боброва (Неизвестно) Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Неизвестно) Ирина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1984

Дата смерти

?.12.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1918

Дочь: Боброва Агния Петровна

Отец ребёнка: Бобров Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Боброва -Ободенко Галина Петровна

Отец ребёнка: Бобров Петр Васильевич

Смерть
?.12.1972
Рождение
19.03.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

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