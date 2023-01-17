Дюбанков Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДюбанков Федор Иванович

Дюбанков Федор Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1903

Дочь: Целиков Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Дюбанков Иван Федорович

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюбанков Филипп Федорович

Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Речицы, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close