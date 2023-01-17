Дюбанков Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1903
Дочь: Целиков Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюбанков Филипп Федорович
Мать ребёнка: Татьяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Речицы, Краснинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно