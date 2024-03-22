Кривенкин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривенкин Иван Иванович

Кривенкин Иван Иванович

Место рождения

Бутылицы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутылицы, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Арест
23.04.1935
Дьякон. Арестован 23.04.1935. Осужден на 5 лет ссылки. Источник - Книга памяти жертв политических репрессий Владимирской области "Боль и память" том 1
Работа или профессия
1935
Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Дьякон
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close