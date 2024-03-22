Кривенкин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Арест
23.04.1935
Дьякон. Арестован 23.04.1935. Осужден на 5 лет ссылки. Источник - Книга памяти жертв политических репрессий Владимирской области "Боль и память" том 1
Работа или профессия
1935
Заколпье, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Дьякон
Смерть
Неизвестно