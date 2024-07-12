Фахуртдинова Альфия Хуснулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1956
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахуртдинов Айназ Миннеавхатович
Отец ребёнка: Фахуртдинов Миннеавхат Мирсаитович
Орловка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.07.1979
Сын: Фахуртдинов Ринат Миннеавхатович
Отец ребёнка: Фахуртдинов Миннеавхат Мирсаитович
Рождение ребёнка
?.02.1983