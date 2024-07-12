Фахуртдинова Альфия Хуснулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахуртдинова Альфия Хуснулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1956

Отец: Хусаинов Хуснулла Насибуллович

Мать: Хусаинова Фэимэ Гарифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахуртдинов Айназ Миннеавхатович

Отец ребёнка: Фахуртдинов Миннеавхат Мирсаитович

Орловка, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.07.1979

Сын: Фахуртдинов Ринат Миннеавхатович

Отец ребёнка: Фахуртдинов Миннеавхат Мирсаитович

Рождение ребёнка
?.02.1983

Дочь: Зиянгирова (Фахуртдинова) Рамиля Миннеавхатовна

Отец ребёнка: Фахуртдинов Миннеавхат Мирсаитович

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