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Хусеин Бигинеев

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1713

Пол

Мужской

Отец

1678 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1712 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Бигиней Тоишев

Мать: не указана

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1753

Сын: Халит Хусеинов

Мать ребёнка: Рабига Бикчентаева

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1755

Сын: Бикбов Хусеинов

Мать ребёнка: Рабига Бикчентаева

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабига Бикчентаева

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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