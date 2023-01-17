Хусеин Бигинеев
Место рождения
Дата рождения1713
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Бигиней Тоишев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Халит Хусеинов
Мать ребёнка: Рабига Бикчентаева
Рождение ребёнка
1755
Сын: Бикбов Хусеинов
Мать ребёнка: Рабига Бикчентаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рабига Бикчентаева
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно