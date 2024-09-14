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Петрыкин ВАСИЛИЙ СИЛАЕВИЧ

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Место рождения

Губари, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

17.03.1888

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1888

Отец: Петрыкин СИЛА ДМИТРИЕВ

Мать: Петрыкина ФЕОДОСИЯ ЕВДОКИМОВНА

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Восприемники: Тимофей Ефремович Забрусков и Иустиния Лаврентьевна Петрыкина
Бракосочетание
07.02.1907

Жена: Петрыкина (Дьякова) Мария Васильевна

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1907

Сын: Петрыкин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Петрыкина (Дьякова) Мария Васильевна

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.03.1910

Сын: Петрыкин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Петрыкина (Дьякова) Мария Васильевна

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
крестные: Петрыкины Андрей Силаева и девица Евдокия Андреевна

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