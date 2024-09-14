Петрыкин ВАСИЛИЙ СИЛАЕВИЧ
Место рождения
Дата рождения17.03.1888
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1888
Восприемники: Тимофей Ефремович Забрусков и Иустиния Лаврентьевна Петрыкина
Бракосочетание
07.02.1907
Рождение ребёнка
03.11.1907
Сын: Петрыкин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Петрыкина (Дьякова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
29.03.1910
Мать ребёнка: Петрыкина (Дьякова) Мария Васильевна
крестные: Петрыкины Андрей Силаева и девица Евдокия Андреевна