Горбатко (Иванова) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1980
Отец: Иванов Александр Петрович
Мать: Иванова Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбатко Дмитрий
Рождение ребёнка
07.05.2004
Рождение ребёнка
20.04.2010
Рождение ребёнка
20.04.2010