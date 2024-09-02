Горбатко (Иванова) Елена Александровна 09.08.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбатко (Иванова) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1980

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

1975 г.р.

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1980

Отец: Иванов Александр Петрович

Мать: Иванова Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбатко Дмитрий

Рождение ребёнка
07.05.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбатко Дмитрий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбатко Дмитрий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбатко Дмитрий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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