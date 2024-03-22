Лактионов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лактионов Никифор

Место рождения

Калиновка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Калиновка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Локтионов Николай Никифорович

Мать ребёнка: Локтионова Агрипина Алексеевна

Калиновка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Локтионова Агрипина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Локтионова Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Локтионова Агрипина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лактионова Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Локтионова Агрипина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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