Лактионов Никифор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Сын: Локтионов Николай Никифорович
Мать ребёнка: Локтионова Агрипина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Локтионова Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Локтионова Агрипина Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лактионова Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Локтионова Агрипина Алексеевна
Смерть
Неизвестно