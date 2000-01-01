Каргина Акулина Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаргина Акулина Федорова

Каргина Акулина Федорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Каргин Петр Васильев

Отец ребёнка: Каргин Василий Васильев

Рождение ребёнка
1833

Сын: Каргин Василий Васильев

Отец ребёнка: Каргин Василий Васильев

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Марья Васильева

Отец ребёнка: Каргин Василий Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргин Василий Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close