Нигаметжанов (Динмухаметов) Ансар Нигаметжанович
Место рождения
Дата рождения15.05.1923
Дата смерти14.03.1994
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1923
Отец: Динмухаметов Нигаметжан
Мать: Динмухаметова Галина
Пермская губерния, Шадринский уезд, Течинская Башкирская волость. 2088. Муслюмова, деревня бывшая государственная, при речке Тече, дворов 287, жителей 2478, волостное правление (уездный город 151 в.),... Показать все
Призыв на военную службу
07.03.1942
Службу проходил в диверсионно-разведывательной группе. Военно-пересыльный пункт: 16 запасной стрелковый полк , 26 злп. Куда выбыл: 26 стрелковый полк 83 стрелковой дивизии , 26 сп. Реквизиты документ... Показать все
Участие в бою
С ?.02.1943 по ?.07.1944
Минск, Минск
Принимал участие в Великой Отечественной войне. Служил в 123 стрелковом полке — командиром отделения. Также служил в 27 гвардейской отдельной разведывательной роте. Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33... Показать все
Ранение
16.02.1944
Был тяжело ранен в живот, госпитализирован, после чего был отправлен домой.
Военная награда
29.02.1944
Медаль: "Орден Красной Звезды". Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 686044. Единица хранения 13697.
Смена фамилии
1944
После излечения в госпитале сменил фамилию и стал Нигаметжановым.
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Шакирова Кашифа Ансаровна
Мать ребёнка: Нигаметжанова Нафиса
Рождение ребёнка
01.02.1947
Дочь: Некрасова Асия Алексеевна
Мать ребёнка: Нигаметжанова Нафиса
Татарка.
Рождение ребёнка
1949
Сын: Нигаматжанов Мухтар Ансарович
Мать ребёнка: Нигаметжанова Нафиса
Военная награда
30.05.1951
Медаль: "За боевые заслуги". Издан: Президиум ВС СССР. Реквизиты документа: ЦАМО. Картотека награждений, шкаф 61, ящик 25.
Рождение ребёнка
Около 1951
Сын: Нигаметжанов Зайнулла Ансарович
Мать ребёнка: Нигаметжанова Нафиса
Рождение ребёнка
01.02.1954
Сын: Нигометжанов Гайнулла Ансарович
Мать ребёнка: Нигаметжанова Нафиса
Рождение ребёнка
19.03.1955
Сын: Нигаматжанов Файзулла Ансарович
Мать ребёнка: Нигаметжанова Нафиса
Рождение ребёнка
29.12.1956
Дочь: Кучакова Сания Ансаровна
Мать ребёнка: Нигаметжанова Нафиса
Военная награда
06.04.1985
Медаль "Орден Отечественной войны II степени". Инициатор: Министр обороны СССР. Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 42, ящик 3. Номер документа 89.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нигаметжанова Нафиса
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Гвардейский сержант.
Упоминание
Неизвестно
"Стена памяти": фотография на конструкции № 317.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.03.1994
Причина смерти: Естественная смерть/старость.