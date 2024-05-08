Нигаметжанов (Динмухаметов) Ансар Нигаметжанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигаметжанов (Динмухаметов) Ансар Нигаметжанович

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Место рождения

Муслюмово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

15.05.1923

Дата смерти

14.03.1994

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1923

Отец: Динмухаметов Нигаметжан

Мать: Динмухаметова Галина

Муслюмово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Пермская губерния, Шадринский уезд, Течинская Башкирская волость. 2088. Муслюмова, деревня бывшая государственная, при речке Тече, дворов 287, жителей 2478, волостное правление (уездный город 151 в.),... Показать все
Призыв на военную службу
07.03.1942
Службу проходил в диверсионно-разведывательной группе. Военно-пересыльный пункт: 16 запасной стрелковый полк , 26 злп. Куда выбыл: 26 стрелковый полк 83 стрелковой дивизии , 26 сп. Реквизиты документ... Показать все
Участие в бою
С ?.02.1943 по ?.07.1944
Минск, Минск
Принимал участие в Великой Отечественной войне. Служил в 123 стрелковом полке — командиром отделения. Также служил в 27 гвардейской отдельной разведывательной роте. Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33... Показать все
Ранение
16.02.1944
Был тяжело ранен в живот, госпитализирован, после чего был отправлен домой.
Военная награда
29.02.1944
Медаль: "Орден Красной Звезды". Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 686044. Единица хранения 13697.
Смена фамилии
1944
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
После излечения в госпитале сменил фамилию и стал Нигаметжановым.
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Шакирова Кашифа Ансаровна

Мать ребёнка: Нигаметжанова Нафиса

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.02.1947

Дочь: Некрасова Асия Алексеевна

Мать ребёнка: Нигаметжанова Нафиса

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Татарка.
Рождение ребёнка
1949

Сын: Нигаматжанов Мухтар Ансарович

Мать ребёнка: Нигаметжанова Нафиса

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Военная награда
30.05.1951
Медаль: "За боевые заслуги". Издан: Президиум ВС СССР. Реквизиты документа: ЦАМО. Картотека награждений, шкаф 61, ящик 25.
Рождение ребёнка
Около 1951

Сын: Нигаметжанов Зайнулла Ансарович

Мать ребёнка: Нигаметжанова Нафиса

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.02.1954

Сын: Нигометжанов Гайнулла Ансарович

Мать ребёнка: Нигаметжанова Нафиса

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.03.1955

Сын: Нигаматжанов Файзулла Ансарович

Мать ребёнка: Нигаметжанова Нафиса

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.12.1956

Дочь: Кучакова Сания Ансаровна

Мать ребёнка: Нигаметжанова Нафиса

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Военная награда
06.04.1985
Медаль "Орден Отечественной войны II степени". Инициатор: Министр обороны СССР. Реквизиты документа: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 42, ящик 3. Номер документа 89.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нигаметжанова Нафиса

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Гвардейский сержант.
Упоминание
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
"Стена памяти": фотография на конструкции № 317.
Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
14.03.1994
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость.
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