Дорофей Федотов
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти06.07.1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Федот Мартинов
Мать: Вера Акинфеева
Рождение ребёнка
02.06.1837
Дочь: Акилина Дорофеева
Мать ребёнка: Агрипена (Аграфена) Константинова
Рождение ребёнка
23.02.1840
Дочь: Евдокия Дорофеева
Мать ребёнка: Агрипена (Аграфена) Константинова
Рождение ребёнка
13.06.1842
Сын: Афиноген Дорофеев
Мать ребёнка: Агрипена (Аграфена) Константинова
Рождение ребёнка
17.12.1844
Сын: Петр Дорофеев
Мать ребёнка: Агрипена (Аграфена) Константинова
Рождение ребёнка
07.01.1849
Сын: Михаил Дорофеев
Мать ребёнка: Агрипена (Аграфена) Константинова
Рождение ребёнка
19.01.1930
Сын: Григорий Дорофеев
Мать ребёнка: Агрипена (Аграфена) Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Исаева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.07.1855