Дорофей Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофей Федотов

Место рождения

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

06.07.1855

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Федот Мартинов

Мать: Вера Акинфеева

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.06.1837

Дочь: Акилина Дорофеева

Мать ребёнка: Агрипена (Аграфена) Константинова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.02.1840

Дочь: Евдокия Дорофеева

Мать ребёнка: Агрипена (Аграфена) Константинова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.06.1842

Сын: Афиноген Дорофеев

Мать ребёнка: Агрипена (Аграфена) Константинова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.12.1844

Сын: Петр Дорофеев

Мать ребёнка: Агрипена (Аграфена) Константинова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.01.1849

Сын: Михаил Дорофеев

Мать ребёнка: Агрипена (Аграфена) Константинова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.01.1930

Сын: Григорий Дорофеев

Мать ребёнка: Агрипена (Аграфена) Константинова

Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Исаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрипена (Аграфена) Константинова

Место жительства
Неизвестно
Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
06.07.1855
Елизаветино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
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