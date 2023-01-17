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Пронин Владимир Вячеславович
Пронин Владимир Вячеславович
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Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
24.04.1970
Пол
Мужской
Отец
Пронин Вячеслав Валентинович
1948 г.р.
Мать
Пронина (Кукушкина) Любовь Михайловна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1970
Отец:
Пронин Вячеслав Валентинович
Мать:
Пронина Любовь Михайловна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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