Шмелева Саламанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти19.01.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шмелев Николай Прокофьевич
Отец ребёнка: Шмелев Прокофий Кириллович
Рождение ребёнка
05.12.1907
Сын: Шмелев Михаил Прокофьевич
Отец ребёнка: Шмелев Прокофий Кириллович
Рождение ребёнка
16.02.1912
Дочь: Шмелева Мария Прокофьевна
Отец ребёнка: Шмелев Прокофий Кириллович
Рождение ребёнка
02.10.1918
Дочь: Шмелева Устинья Прокофьевна
Отец ребёнка: Шмелев Прокофий Кириллович
Рождение ребёнка
17.01.1921
Отец ребёнка: Шмелев Прокофий Кириллович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Шмелев Прокофий Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмелева Елизавета Прокофьевна
Отец ребёнка: Шмелев Прокофий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.1966