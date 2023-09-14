Шмелева Саламанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелева Саламанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

19.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шмелев Николай Прокофьевич

Отец ребёнка: Шмелев Прокофий Кириллович

Рождение ребёнка
05.12.1907

Сын: Шмелев Михаил Прокофьевич

Отец ребёнка: Шмелев Прокофий Кириллович

Рождение ребёнка
16.02.1912

Дочь: Шмелева Мария Прокофьевна

Отец ребёнка: Шмелев Прокофий Кириллович

Рождение ребёнка
02.10.1918

Дочь: Шмелева Устинья Прокофьевна

Отец ребёнка: Шмелев Прокофий Кириллович

Рождение ребёнка
17.01.1921

Сын: Шмелев Павел Прокофьевич

Отец ребёнка: Шмелев Прокофий Кириллович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Шмелев Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: Шмелев Прокофий Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмелева Елизавета Прокофьевна

Отец ребёнка: Шмелев Прокофий Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмелев Прокофий Кириллович

Смерть
19.01.1966
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