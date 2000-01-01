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Koch Joann
Koch Joann
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Место рождения
Kaisma, Pärnumaa
Дата рождения
13.01.1904
Пол
Мужской
Отец
Koch Peet
1860 г.р.
Мать
(Koch) Mari Maria
1865 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1904
Отец:
Koch Peet
Мать:
Mari Maria
Kaisma, Pärnumaa
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