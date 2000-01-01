Koch Joann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Koch Joann

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Место рождения

Kaisma, Pärnumaa

Дата рождения

13.01.1904

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1904

Отец: Koch Peet

Мать: Mari Maria

Kaisma, Pärnumaa
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