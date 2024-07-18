Катаев Григорий Ксенофонтов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Катаев Ксенифонт Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катаева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова (Катаева) Парасковья Григорьева
Мать ребёнка: Катаева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Катаев Корнило Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно