Катаев Григорий Ксенофонтов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаев Григорий Ксенофонтов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Катаев Ксенифонт Михайлов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катаева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова (Катаева) Парасковья Григорьева

Мать ребёнка: Катаева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Катаев Корнило Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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