Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1986
Сын: Малмыгин Антон Александрович
Отец ребёнка: Малмыгин Александр Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малмыгина Андрей Александрович
Отец ребёнка: Малмыгин Александр Константинович
Бракосочетание
Неизвестно