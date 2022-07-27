Карпеченков Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смерти2005
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
01.01.1957
Сын: Карпеченков Валерий Викторович
Мать ребёнка: Карпеченкова Мария Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушуева Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Карпеченкова Мария Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова Любовь Викторовна
Мать ребёнка: Карпеченкова Мария Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Карпеченкова Мария Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бегтина Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Карпеченкова Мария Борисовна
Смерть
2005