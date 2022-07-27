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Карпеченков Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Карпеченков Александр Семенович

Мать: Карпеченкова Василиса Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1957

Сын: Карпеченков Валерий Викторович

Мать ребёнка: Карпеченкова Мария Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушуева Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Карпеченкова Мария Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова Любовь Викторовна

Мать ребёнка: Карпеченкова Мария Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Карпеченкова Мария Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бегтина Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Карпеченкова Мария Борисовна

Смерть
2005
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