Васнецова (Овчинникова) Прасковья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Васнецов Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Афанасия Николаевна
Отец ребёнка: Васнецов Николай Кузьмич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1830