Васнецова (Овчинникова) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Овчинникова) Прасковья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Васнецов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Афанасия Николаевна

Отец ребёнка: Васнецов Николай Кузьмич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1830
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