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Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

После 1819

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1795 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Суров Михаил Федоров

Упоминание
1819
Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой) | ф.607, оп.1, д.1281 (1819) | Исповедные ведомости Николаевской церкви села Лужки 1819
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Михайлова

Отец ребёнка: Суров Михаил Федоров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
ф.607, оп.1, д.1272 (1810, 1814,1815,1817) | Именные ведомости Николаевской церкви, села Лужки Рузкого уезда Московской губернии 1810, 1814,1815,1817 гг.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суров Михаил Федоров

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Московская область, Акатово (Московская губерния, Рузский уезд, дер. Тарханово, под водой)
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Овсяники, Рузский, Московская область
деревня Овсяники Рузский городской округ, Московская область, Россия (Московская губерния, Рузский уезд, рядом -дер. Тарханово)
Смерть
После 1819
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