Губина Дарья Меркульевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губин Трофим Карпов
Отец ребёнка: Губин Карп Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губин Карп Павлович
Рождение ребёнка
04.02.1853 ст.
Сын: Губин Лукьян Карпов
Отец ребёнка: Губин Карп Павлович
Рождение ребёнка
1869 ст.
Дочь: Губина Неонила Карпова
Отец ребёнка: Губин Карп Павлович
Смерть
1889