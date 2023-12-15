Губина Дарья Меркульевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Дарья Меркульевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1832 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Трофим Карпов

Отец ребёнка: Губин Карп Павлович

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Карп Павлович

Рождение ребёнка
04.02.1853 ст.

Сын: Губин Лукьян Карпов

Отец ребёнка: Губин Карп Павлович

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1869 ст.

Дочь: Губина Неонила Карпова

Отец ребёнка: Губин Карп Павлович

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1889

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