Родион Несторович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821
Отец: Нестор Иванович
Мать: Ксения Андреевна
Бракосочетание
02.02.1840 ст.
Жена: Евдокия Петровна
Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.01.1841 ст.
Сын: Игнатий Родионович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
24.03.1842 ст.
Дочь: Матрёна Родионовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
08.03.1844 ст.
Дочь: Дарья Родионовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
14.11.1845 ст.
Дочь: Екатерина Родионовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
20.03.1847 ст.
Сын: Гавриил Родионович
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
22.04.1848 ст.
Дочь: Федосья Родионовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
13.08.1849 ст.
Дочь: Наталья Родионовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Дочь: Евдокия Родионовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно