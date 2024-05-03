Родион Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Несторович

Место рождения

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1788 г.р.

Мать

Вычислено 1787 г.р.

Жена

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: Нестор Иванович

Мать: Ксения Андреевна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
02.02.1840 ст.

Жена: Евдокия Петровна

Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.01.1841 ст.

Сын: Игнатий Родионович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.03.1842 ст.

Дочь: Матрёна Родионовна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1844 ст.

Дочь: Дарья Родионовна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1845 ст.

Дочь: Екатерина Родионовна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.03.1847 ст.

Сын: Гавриил Родионович

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1848 ст.

Дочь: Федосья Родионовна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.08.1849 ст.

Дочь: Наталья Родионовна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Дочь: Евдокия Родионовна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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