Арефьева (Пронина) Павла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арефьева (Пронина) Павла Ивановна

Место рождения

Антропово, Назаровский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

01.06.1895

Дата смерти

09.05.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Антропово, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
13.01.1913

Муж: Арефьев Георгий Павлович

Сютик, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.12.1929

Дочь: Загарская (Арефьева) Людмила Георгиевна

Отец ребёнка: Арефьев Георгий Павлович

Сютик, Назаровский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
09.05.1981
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

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