Арефьева (Пронина) Павла Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.06.1895
Дата смерти09.05.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1913
Рождение ребёнка
29.12.1929
Дочь: Загарская (Арефьева) Людмила Георгиевна
Отец ребёнка: Арефьев Георгий Павлович
Смерть
09.05.1981
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край