Коновалова (Малова) Фёкла Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Коновалов Степанко Харитонович
Отец ребёнка: Коновалов Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Коновалов Иван Харитонович
Отец ребёнка: Коновалов Харитон Иванович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Коновалов Иван Харитонович
Отец ребёнка: Коновалов Харитон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795