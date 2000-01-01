Коновалова (Малова) Фёкла Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Малова) Фёкла Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Коновалов Степанко Харитонович

Отец ребёнка: Коновалов Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Коновалов Иван Харитонович

Отец ребёнка: Коновалов Харитон Иванович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Коновалов Иван Харитонович

Отец ребёнка: Коновалов Харитон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Харитон Иванович

Смерть
После 1795
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