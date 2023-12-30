Бучнева - Бондаренко Томара Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБучнева - Бондаренко Томара Павловна

Бучнева - Бондаренко Томара Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучнев Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
1974

Сын: Бучнев Павел Петрович

Отец ребёнка: Бучнев Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
30.03.1976

Сын: Бучнев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Бучнев Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
16.10.1979

Сын: Бучнев Иван Петрович

Отец ребёнка: Бучнев Пётр Михайлович

Рождение ребёнка
02.04.1984

Дочь: Рубанова - Бучнева Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Бучнев Пётр Михайлович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.