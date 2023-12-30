Бучнева - Бондаренко Томара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1974
Отец ребёнка: Бучнев Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
30.03.1976
Отец ребёнка: Бучнев Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
16.10.1979
Сын: Бучнев Иван Петрович
Отец ребёнка: Бучнев Пётр Михайлович
Рождение ребёнка
02.04.1984
Дочь: Рубанова - Бучнева Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Бучнев Пётр Михайлович