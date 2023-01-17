Шаркова (Лопаткина) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаркова (Лопаткина) Любовь Николаевна

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Место рождения

Вокшино, Сандовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1961

Отец: Лопаткин Николай Алексеевич

Мать: Лопаткина Валентина Ивановна

Вокшино, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1983

Дочь: Шаркова Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Шарков Анатолий

Рождение ребёнка
05.04.1986

Дочь: Бородавкина Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Шарков Анатолий

Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарков Анатолий

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