Шаркова (Лопаткина) Любовь Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.05.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1961
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Шаркова Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Шарков Анатолий
Рождение ребёнка
05.04.1986
Дочь: Бородавкина Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Шарков Анатолий
Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарков Анатолий