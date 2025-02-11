Вилкова (Тюрина) Федосья Евстропова
женский, родилась 1844, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецЕвстроп Петров1807 г.р.
МатьМарфа Варфоломиева1807 г.р.
Супруги
Вилков Никифор Иванов1841 г.р.
Дети
(Вилкова) Варвара Никифорова1871 г.р.
Вилков Алексей Никифоров10.03.1874 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
1844
Отец: Евстроп Петров
Мать: Марфа Варфоломиева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Вилкова) Варвара Никифорова
Отец ребёнка: Вилков Никифор Иванов
Рождение ребёнка
10.03.1874
Отец ребёнка: Вилков Никифор Иванов
Рождение ребёнка
02.03.1877
Отец ребёнка: Вилков Никифор Иванов
Смерть
Неизвестно