Вилкова (Тюрина) Федосья Евстропова 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Вилкова (Тюрина) Федосья Евстропова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1844, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Евстроп Петров1807 г.р.
Мать
Марфа Варфоломиева1807 г.р.
Супруги
Вилков Никифор Иванов1841 г.р.
Дети
(Вилкова) Варвара Никифорова1871 г.р.
Вилков Алексей Никифоров10.03.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Евстроп Петров

Мать: Марфа Варфоломиева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вилков Никифор Иванов

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

22 семья

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Вилкова) Варвара Никифорова

Отец ребёнка: Вилков Никифор Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.03.1874

Сын: Вилков Алексей Никифоров

Отец ребёнка: Вилков Никифор Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.03.1877

Сын: Вилков Василий Никифоров

Отец ребёнка: Вилков Никифор Иванов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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