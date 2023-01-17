Бибихатира Шагидулла кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.
Дочь: Бибихакима Салихьян кызы
Отец ребёнка: Салихьян Гильмияр улы
Рождение ребёнка
26.11.1916 ст.
Отец ребёнка: Салихьян Гильмияр улы
Рождение ребёнка
10.01.1919
Дочь: Бибигашия Салихьян кызы
Отец ребёнка: Салихьян Гильмияр улы
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мавлиха Салихьян кызы
Отец ребёнка: Салихьян Гильмияр улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно