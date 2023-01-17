Бибихатира Шагидулла кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибихатира Шагидулла кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.

Дочь: Бибихакима Салихьян кызы

Отец ребёнка: Салихьян Гильмияр улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.11.1916 ст.

Сын: Зорифьян Салихьян улы

Отец ребёнка: Салихьян Гильмияр улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1919

Дочь: Бибигашия Салихьян кызы

Отец ребёнка: Салихьян Гильмияр улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мавлиха Салихьян кызы

Отец ребёнка: Салихьян Гильмияр улы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салихьян Гильмияр улы

Смерть
Неизвестно
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