Кузнецов Алексей Викторович 07.07.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузнецов Алексей Викторович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.07.1962

Дата смерти

24.04.2025

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1962

Отец: Кузнецов Виктор Васильевич

Мать: Кузнецова Зинаида Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
18.06.1994

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.11.2000

Дочь: Кузнецова Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.11.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
24.04.2025
Москва, город федерального значения Москва

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