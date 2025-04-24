Кузнецов Алексей Викторович
Место рождения
Дата рождения07.07.1962
Дата смерти24.04.2025
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1962
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
18.06.1994
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.2000
Дочь: Кузнецова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.04.2025