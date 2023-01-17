Виноградов Павел Евграфович
Место рождения
Дата рождения1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1904 ст.
Дочь: Виноградова Софья Павловна
Мать ребёнка: Виноградова Александра Михайловна
Рождение
1904 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1904 год - священник 52-го пехотного Виленского полка.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно