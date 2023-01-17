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Виноградов Павел Евграфович

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Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1904 ст.

Дочь: Виноградова Софья Павловна

Мать ребёнка: Виноградова Александра Михайловна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение
1904 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
На 1904 год - священник 52-го пехотного Виленского полка.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виноградова Александра Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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