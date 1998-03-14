Сыров Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сыров Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Сыров Петр Михайлович

Мать: Панова Тамара Михайловна

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