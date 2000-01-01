(Шушина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шушина) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1897

Пол

Женский

Отец

1979 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1897

Отец: Шушин Георгий

Мать: Шушина Мария

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