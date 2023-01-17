Харинский Сергеей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1958
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.02.1958
Отец: Харинский Дмитрий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1976
Сын: Харинский Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Харинская Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
13.04.1981
Дочь: Харинская Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Харинская Евдокия Николаевна
Бракосочетание
05.02.?