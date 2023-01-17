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Харинский Сергеей Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1958

Отец: Харинский Дмитрий Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1976

Сын: Харинский Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Харинская Евдокия Николаевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
13.04.1981

Дочь: Харинская Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Харинская Евдокия Николаевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
05.02.?

Жена: Харинская Евдокия Николаевна

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