Белова Александра Аксёновна\Авксентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Петрович
Рождение ребёнка
08.01.1938
Сын: Белов Юрий Иванович
Отец ребёнка: Белов Иван Петрович
Смерть
Неизвестно