Белова Александра Аксёновна\Авксентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Александра Аксёновна\Авксентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Петрович

Рождение ребёнка
08.01.1938

Сын: Белов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Белов Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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