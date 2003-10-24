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Терешина Анастасия Александровна
Терешина Анастасия Александровна
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Место рождения
Вышний Волочек
, город Вышний Волочек, Тверская область
Дата рождения
24.10.2003
Пол
Женский
Отец
Терешин Александр Владимирович
1970 г.р.
Мать
Палютина Марина Борисовна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.2003
Отец:
Терешин Александр Владимирович
Мать:
Палютина Марина Борисовна
Вышний Волочек
, город Вышний Волочек, Тверская область
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