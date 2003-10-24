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Терешина Анастасия Александровна

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Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

24.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.2003

Отец: Терешин Александр Владимирович

Мать: Палютина Марина Борисовна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
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