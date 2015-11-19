Башлыкова Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.11.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Башлыков Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башлыков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Башлыков Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.11.2015