Башлыкова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башлыкова Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.11.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Башлыков Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башлыков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Башлыков Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башлыков Николай Петрович

Смерть
19.11.2015
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