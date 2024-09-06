Тушин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тушина Юлия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1912
Дочь: Горохова (Тушина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Тушина Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Белоусова (Тушина) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Тушина Юлия Ивановна
Смерть
Неизвестно