Тушин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тушина Юлия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1912

Дочь: Горохова (Тушина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Тушина Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Белоусова (Тушина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Тушина Юлия Ивановна

Смерть
Неизвестно

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