Дондуковская Мария Яковлевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1839 ст.
Дата смерти11.10.1911 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1839 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1861 ст.
Рождение ребёнка
21.01.1863 ст.
Дочь: Семерикова Анна Михеевна
Отец ребёнка: Дондуковский Михей Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1867 ст.
Сын: Дондуковский Алексей Михеевич
Отец ребёнка: Дондуковский Михей Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1869 ст.
Сын: Дондуковский Иван Михеевич
Отец ребёнка: Дондуковский Михей Иванович
Рождение ребёнка
20.04.1870 ст.
Сын: Дондуковский Николай Михеевич
Отец ребёнка: Дондуковский Михей Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1873 ст.
Дочь: Мария Михеевна
Отец ребёнка: Дондуковский Михей Иванович
Рождение ребёнка
16.03.1875
Сын: Дондуковский Василий Михеевич
Отец ребёнка: Дондуковский Михей Иванович
Рождение ребёнка
1881 или 1883
Сын: Дондуковский Константин Михеевич
Отец ребёнка: Дондуковский Михей Иванович
Смерть
11.10.1911 ст.