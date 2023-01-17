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Дондуковская Мария Яковлевна

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Место рождения

Бабенцы, Опочецкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.03.1839 ст.

Дата смерти

11.10.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1839 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабенцы, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.11.1861 ст.

Муж: Дондуковский Михей Иванович

Рождение ребёнка
21.01.1863 ст.

Дочь: Семерикова Анна Михеевна

Отец ребёнка: Дондуковский Михей Иванович

Маврино, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1867 ст.

Сын: Дондуковский Алексей Михеевич

Отец ребёнка: Дондуковский Михей Иванович

Маврино, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1869 ст.

Сын: Дондуковский Иван Михеевич

Отец ребёнка: Дондуковский Михей Иванович

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.04.1870 ст.

Сын: Дондуковский Николай Михеевич

Отец ребёнка: Дондуковский Михей Иванович

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.01.1873 ст.

Дочь: Мария Михеевна

Отец ребёнка: Дондуковский Михей Иванович

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.03.1875

Сын: Дондуковский Василий Михеевич

Отец ребёнка: Дондуковский Михей Иванович

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1881 или 1883

Сын: Дондуковский Константин Михеевич

Отец ребёнка: Дондуковский Михей Иванович

Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
11.10.1911 ст.
Опочка, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
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