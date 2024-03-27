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Мустаев Салахутдин

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Гайнетдинов Мингазетдин

Мать: не указана

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1907

Сын: Мустаев Халилрахман Салахович

Мать ребёнка: Мустаева Миннебаян

д.Нурлат, Буинского р-на
Рождение ребёнка
20.05.1909

Сын: Мустаев Гибадрахман Салахутдинович

Мать ребёнка: Мустаева Миннебаян

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ханифя Салаховна

Мать ребёнка: Мустаева Миннебаян

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1919

Сын: Мустаев Сагит Салахутдинович

Мать ребёнка: Мустаева Миннебаян

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1921

Сын: Мустаев Фарит Салахович

Мать ребёнка: Мустаева Миннебаян

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1928

Сын: Мустаев Рифкат Салахович

Мать ребёнка: Мустаева Миннебаян

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Зубайда Салаховна

Мать ребёнка: Мустаева Миннебаян

Нурлаты, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мустаева Миннебаян

Смерть
Неизвестно
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