Гуменюк-Ляпина Ольга Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1980
Дочь: Гуляева-Гуменюк Яна Николаевна
Отец ребёнка: Гуменюк Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
19.02.1983
Дочь: Пантелеева-Гуменюк Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Гуменюк Николай Алексеевич