Гуменюк-Ляпина Ольга Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуменюк-Ляпина Ольга Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1980

Дочь: Гуляева-Гуменюк Яна Николаевна

Отец ребёнка: Гуменюк Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
19.02.1983

Дочь: Пантелеева-Гуменюк Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Гуменюк Николай Алексеевич

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