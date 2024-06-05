Важнева (Черникова) Людмила Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Российский институт театрального искусства — ГИТИС
Образование
Неизвестно
Харьковская государственная академия культуры
Образование
С 1957 по 1967
Школа №38
Рождение ребёнка
1973
Отец ребёнка: Важнев Валерий Павлович