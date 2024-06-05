Важнева (Черникова) Людмила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Важнева (Черникова) Людмила Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1948 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Важнев Валерий Павлович

Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Российский институт театрального искусства — ГИТИС
Образование
Неизвестно
Харьков, Харківська область
Харьковская государственная академия культуры
Образование
С 1957 по 1967
Харьков, Харківська область
Школа №38
Рождение ребёнка
1973

Сын: Важнев Андрей Валерьевич

Отец ребёнка: Важнев Валерий Павлович

Харьков, Харківська область

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