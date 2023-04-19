Жвирблис Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жвирблис Ксения Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жвирблис Георгий Викторович
Мать ребёнка: Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ирина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Сергеевна
Смерть
Неизвестно