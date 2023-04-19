Жвирблис Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жвирблис Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жвирблис Владимир Витофтович

Мать: Жвирблис Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жвирблис Ксения Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жвирблис Георгий Викторович

Мать ребёнка: Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жвирблис Егор Викторович

Мать ребёнка: Ирина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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