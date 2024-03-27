Кидрячева (Кидрячева) Хайбулловна
Место рожденияд.Елимбетово, Стерлибашевского района, БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кидрячев Хайбулла
Мать: Кидрячева ?
д.Елимбетово, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
11.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кидрячев Сарваретдин
д.Елимбетово Стерлибашевского района БАССР
Смерть
Неизвестно