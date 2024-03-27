Кидрячева (Кидрячева) Хайбулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кидрячева (Кидрячева) Хайбулловна

Место рождения

д.Елимбетово, Стерлибашевского района, БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кидрячев Хайбулла

Мать: Кидрячева ?

д.Елимбетово, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
11.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кидрячев Сарваретдин

д.Елимбетово Стерлибашевского района БАССР
Смерть
Неизвестно
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