Домаренко (Дандыкина) Анастасия Ивановна 25.01.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Домаренко (Дандыкина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.?

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домаренко Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
1978

Сын: Домаренко Александр Владимирович

Отец ребёнка: Домаренко Владимир Владимирович

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.07.1979

Сын: Домаренко Максим Владимирович

Отец ребёнка: Домаренко Владимир Владимирович

Муром, округ Муром, Владимирская область

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