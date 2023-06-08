Домаренко (Дандыкина) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1978
Сын: Домаренко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Домаренко Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
04.07.1979
Сын: Домаренко Максим Владимирович
Отец ребёнка: Домаренко Владимир Владимирович